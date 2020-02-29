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Муж блогера стал третьей жертвой купания в бассейне с сухим льдом

По версии СМИ, на мероприятии по случаю дня рождения блогера Екатерины Диденко погиб ее муж. Он стал третьей жертвой инцидента в банном комплексе в Москве. Еще несколько человек находятся в больницах
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Число жертв инцидента в бассейне одного из московских банных комплексов увеличилось до трех. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Эту информацию подтвердил информированный источник «Интерфакса», а также собеседник ТАСС в экстренных службах.

По данным агентства «Москва», третьим погибшим оказался муж девушки, которая отмечала в банном комплексе свой день рождения. «Пострадали семь человек», — добавил собеседник агентства.

Источник «Интерфакса» сообщил, что в реанимацию поступил 32-летний мужчина, который позднее скончался. «Таким образом число погибших составило три человека», — сказал он, добавив, что в настоящий момент в больницах находятся еще трое пострадавших.

«В реанимации умер Валентин Диденко — муж девушки, которая отмечала день рождения в банном комплексе», — сообщил источник ТАСС. По его словам, в медицинских учреждениях остаются четверо пострадавших.

Два человека погибли в Москве после купания в бассейне с сухим льдом
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Инцидент в банном комплексе в Коломенском проезде произошел вечером 28 февраля. Там праздновали день рождения популярного блогера Екатерины Диденко, в котором приняли участие около 20 человек. Как рассказал «РИА Новости» представитель экстренных служб столицы, гостям мероприятия вода в бассейне показалась слишком теплой, и они решили засыпать туда 25 кг сухого льда. «После бани стали прыгать туда. Четырем стало плохо», — сообщил он. По его словам, два человека погибли на месте, еще несколько были госпитализированы с отравлением жидким азотом. Химическая реакция была вызвана попаданием искусственного льда в бассейн.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя главного следственного управления СК по Москве Сергею Ярошу взять расследование этого дела под личный контроль.

Автор: Михаил Юшков
Теги: погибший, бассейн
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Два человека погибли в Москве после купания в бассейне с сухим льдом
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Глава СК распорядился взять под контроль дело о гибели людей в бане
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