Муж блогера стал третьей жертвой купания в бассейне с сухим льдом

По версии СМИ, на мероприятии по случаю дня рождения блогера Екатерины Диденко погиб ее муж. Он стал третьей жертвой инцидента в банном комплексе в Москве. Еще несколько человек находятся в больницах

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Число жертв инцидента в бассейне одного из московских банных комплексов увеличилось до трех. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Эту информацию подтвердил информированный источник «Интерфакса», а также собеседник ТАСС в экстренных службах.

По данным агентства «Москва», третьим погибшим оказался муж девушки, которая отмечала в банном комплексе свой день рождения. «Пострадали семь человек», — добавил собеседник агентства.

Источник «Интерфакса» сообщил, что в реанимацию поступил 32-летний мужчина, который позднее скончался. «Таким образом число погибших составило три человека», — сказал он, добавив, что в настоящий момент в больницах находятся еще трое пострадавших.

«В реанимации умер Валентин Диденко — муж девушки, которая отмечала день рождения в банном комплексе», — сообщил источник ТАСС. По его словам, в медицинских учреждениях остаются четверо пострадавших.