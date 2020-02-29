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Убийство Немцова ,  
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В Москве начался марш Немцова

Марш приурочен к пятой годовщине убийства политика Бориса Немцова и должен пройти от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Власти согласовали участие 30 тыс. человек
Фото: Андрей Любимов / РБК

В столице и еще 40 городах страны в субботу, 29 февраля, проходит марш памяти Бориса Немцова, приуроченный к пятой годовщине его убийства. В Москве марш пройдет по маршруту от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.

Движение колонны в Москве началось около 14:00 мск, передает корреспондент РБК. Московские власти согласовали шествие 30 тыс. человек.

В МВД Москвы сообщили, что в марше принимают участие около 8 тыс. человек. Представитель «Белого счетчика» сообщил РБК, что по последним данным на марш пришли 22,3 тыс. человек.

Полицейские через мегафоны заявляют, что по закону участники массового мероприятия не могут скрывать лица, в том числе использовать маски.

Организаторами марша выступили представители движения «Солидарность», Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, «Яблоко», ПАРНАС, Либертарианская партия, Партия Перемен и «Мемориал». В числе заявителей — оппозиционные политики Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза, Илья Мищенко, Михаил Шнейдер, Надежда Митюшкина, Петр Царьков, Сергей Давидис. Марш проходит под лозунгом «Заказчик убийства должен сидеть».

Как указано на странице мероприятия в Facebook, среди его целей — требование сменяемости власти в России и выступление против узурпации власти. В этом году в акции примет участие колонна активистов кампании «НЕТ!», которые выступают против принятие анонсированных президентом поправок в Конституцию.

В прошлом году акция памяти Немцова прошла без нарушений и задержаний. По данным ГУ МВД России по столице, тогда в ней приняли участие около 6 тыс. человек.

Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию, он часто выступал с критикой президента Владимира Путина. Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В 2017 году за его убийство к 20 годам колонии строгого режима был приговорен бывший военнослужащий чеченского батальона внутренних войск «Север» Заур Дадаев. Еще двое участников убийства Анзор и Шадид Губашевы получили по 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов — 14 лет, Хамзат Бахаев — 11. Заказчик убийства не был установлен.

Автор: Евгения Кузнецова
При участии: Любовь Порываева
Теги: Борис Немцов, марш, оппозиция
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