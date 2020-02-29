В Москве начался марш Немцова

Марш приурочен к пятой годовщине убийства политика Бориса Немцова и должен пройти от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Власти согласовали участие 30 тыс. человек

Фото: Андрей Любимов / РБК

В столице и еще 40 городах страны в субботу, 29 февраля, проходит марш памяти Бориса Немцова, приуроченный к пятой годовщине его убийства. В Москве марш пройдет по маршруту от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.

Движение колонны в Москве началось около 14:00 мск, передает корреспондент РБК. Московские власти согласовали шествие 30 тыс. человек.

В МВД Москвы сообщили, что в марше принимают участие около 8 тыс. человек. Представитель «Белого счетчика» сообщил РБК, что по последним данным на марш пришли 22,3 тыс. человек.

Полицейские через мегафоны заявляют, что по закону участники массового мероприятия не могут скрывать лица, в том числе использовать маски.

Организаторами марша выступили представители движения «Солидарность», Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, «Яблоко», ПАРНАС, Либертарианская партия, Партия Перемен и «Мемориал». В числе заявителей — оппозиционные политики Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза, Илья Мищенко, Михаил Шнейдер, Надежда Митюшкина, Петр Царьков, Сергей Давидис. Марш проходит под лозунгом «Заказчик убийства должен сидеть».