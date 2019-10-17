Финляндия введет пятилетние визы для законопослушных туристов из России

С февраля 2020 года Финляндия будет выдавать законопослушным россиянам шенгенскую визу на пять лет. Об этом сообщила «Фонтанке.ру» начальник визового отдела Генконсульства Финляндии в Петербурге Аннели Нуммелин.

Пятилетнюю визу смогут получить туристы, у которых ранее была двухлетняя виза Финляндии и которые за это время не нарушали визовый режим.

По словам представителя Генконсульства, с февраля в силу вступит новый визовый кодекс, согласно которому заявление на получение визы можно будет подать за полгода до поездки. Благодаря этому оформление пятилетней визы станет более доступным, пояснила Нуммелин.

Как ранее поясняло Генконсульство Финляндии, сейчас шенгенскую визу на пять лет могут получить только россияне из особых категорий заявителей. Это члены национальных и региональных правительств и парламентов, члены верховных судов и их супруги и несовершеннолетние дети, супруги лиц с гражданством ЕС и России, а также их дети в возрасте до 21 года.

С 1 сентября Финляндия начала запрашивать у россиян полный комплект документов для получения визы, включая копии билетов и подтверждение наличия средств. Ранее было достаточно представить анкету, загранпаспорт, фото, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора. С чем связано ужесточение визовых требований, Министерство иностранных дел Финляндии не уточняло.