Лавров заявил о недопустимости компромиссов с террористами в Сирии

Жан Ассельборн и Сергей Лавров (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Россия выступает против компромиссов с террористами на Ближнем Востоке, включая Сирию и Ливию, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Люксембурга, передает корреспондент РБК.

Лавров отметил, что в любом региональном конфликте Россия выступает за налаживание инклюзивного диалога между всеми политическими силами, а также уважение суверенитета и территориальной целостности соответствующих государств всеми внешними игроками.

«И, конечно, мы выступаем за то, чтобы никаких компромиссов с террористами, которые подняли голову после разразившейся в 2011 году «арабской весны» так называемой, чтобы никаких компромиссов с этими террористами не было», — сказал министр.

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