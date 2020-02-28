Путин и Совбез выразили обеспокоенность эскалацией обстановки в Идлибе

Совещание с постоянными членами Совета Безопасности (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и члены Совета безопасности выразили «крайнюю обеспокоенность» из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Была выражена крайняя обеспокоенность в связи с резкой эскалацией обстановки в этом районе Сирии», — сказал Песков.

По словам Пескова, у президента с членами в Совбеза «состоялся детальный разговор».

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