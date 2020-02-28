Политика , 28 фев, 15:53
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Путин и Совбез выразили обеспокоенность эскалацией обстановки в Идлибе
Совещание с постоянными членами Совета Безопасности
Президент России Владимир Путин и члены Совета безопасности выразили «крайнюю обеспокоенность» из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Была выражена крайняя обеспокоенность в связи с резкой эскалацией обстановки в этом районе Сирии», — сказал Песков.
По словам Пескова, у президента с членами в Совбеза «состоялся детальный разговор».
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