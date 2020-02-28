Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море

Фрегаты Черноморского флота с ракетным комплексом «Калибр-НК» вышли из Севастополя, чтобы войти в соединение ВМФ России в Средиземном море. Корабли этого соединения ранее наносили удары по террористам в Сирии

Фрегат «Адмирал Макаров» (Фото: MOD Russia / Global Look Press)

Два фрегата Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения флота, капитана 2-го ранга Алексея Рулева.

Как сообщил Рулев, фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», оснащенные ракетным комплексом «Калибр-НК», вышли из Севастополя. Они присоединятся к действующему в Средиземноморье соединению Военно-морского флота России.

Корабли «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» и ранее выполняли задачи в составе группировки ВМФ в Средиземном море. Так, «Адмирал Григорович» наносил удары крылатыми ракетами по объектам террористов в Сирии.

Это фрегаты серии многоцелевых сторожевых кораблей дальней морской зоны для ВМФ России. Они предназначены для ведения боевых действий против надводных кораблей и подводных лодок, а также отражения атак с воздуха. Корабли также оснащены ракетным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для поражения морских и береговых целей.