Суд оставил под арестом обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана

Пол Уилан (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Московский городской суд признал законным продление срока задержания под стражей гражданина США Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже против России в пользу американских спецслужб, до 29 марта, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

Уилана задержали в Москве в конце 2018 года по обвинению в «проведении шпионской акции» и завели против него уголовное дело по соответствующей статье. В ноябре 2019 года Лефортовский суд продлил его арест до 29 декабря, а затем Мосгорсуд до 29 марта.

Уилан неоднократно жаловался на содержание в СИЗО, в частности на угрозы от охраны и плохое самочувствие. Российский МИД, в свою очередь, называл его симулянтом, сообщив, что тот получал медпомощь в том числе от специалистов московских клиник и прошел полное обследование. Глава ведомства Сергей Лавров заявил, что находящийся под стражей американец грозил сотрудникам ФСИН «просверлить голову дрелью», а также делал множество высокомерных заявлений.

Такую тактику могли специально выбрать его адвокаты, однако если с помощью нее хотят создать «образ мученика», это нечестно и неправильно, добавил министр.