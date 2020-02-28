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Шнуров допустил возвращение к концертной деятельности

Сергей Шнуров (Фото: duma.gov.ru)

Основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров, недавно объявивший о своем вступлении в политическую Партию роста, заявил, что не готов отказаться от творческой деятельности, передает ТАСС. По его словам, искусство от него «никуда не денется».

«Я как что-то придумывал, сочинял, так и буду. Концертную деятельность я прекратил на время, но это не значит, что навсегда», — сказал Шнуров.

По его словам, политикой он занимается на самом деле «уже давно», однако ранее «никогда не заявлял об этом открыто». «Решил быть честным по отношению к себе и тому делу, которым я занимаюсь», — пояснил музыкант.

Шнуров также отметил, что его песни всегда были «абсолютно социальными высказываниями», так как поднимали реальные проблемы.

РБК направил запрос представителю Шнурова.

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О том, что Шнуров вступил в Партию роста, стало известно 20 февраля. Партию возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов. «Открытые медиа» писали со ссылкой на источник, что музыкант может возглавить список партии на думских выборах в 2021 году, однако в пресс-службе Партии роста заявили, что такой вопрос не обсуждался. Сам Шнуров говорил, что сначала «надо дожить до этих выборов».

Помимо членства в Партии роста, Шнуров с февраля прошлого года входит в совет комитета Госдумы по культуре, а с начала декабря вошел в состав совета по культуре Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.

Весной 2019 года Шнуров объявил, что группа «Ленинград», основателем и фронтменом которой он был, проведет прощальный тур и прекратит свое существование. Заключительные концерты группы прошли 30 и 31 декабря в Москве и Санкт-Петербурге.

Теги: Сергей Шнуров, концерты, политика, новости РБК
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