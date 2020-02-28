Шнуров допустил возвращение к концертной деятельности
Основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров, недавно объявивший о своем вступлении в политическую Партию роста, заявил, что не готов отказаться от творческой деятельности, передает ТАСС. По его словам, искусство от него «никуда не денется».
«Я как что-то придумывал, сочинял, так и буду. Концертную деятельность я прекратил на время, но это не значит, что навсегда», — сказал Шнуров.
По его словам, политикой он занимается на самом деле «уже давно», однако ранее «никогда не заявлял об этом открыто». «Решил быть честным по отношению к себе и тому делу, которым я занимаюсь», — пояснил музыкант.
Шнуров также отметил, что его песни всегда были «абсолютно социальными высказываниями», так как поднимали реальные проблемы.
РБК направил запрос представителю Шнурова.