Шнуров допустил возвращение к концертной деятельности

Сергей Шнуров (Фото: duma.gov.ru)

Основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров, недавно объявивший о своем вступлении в политическую Партию роста, заявил, что не готов отказаться от творческой деятельности, передает ТАСС. По его словам, искусство от него «никуда не денется».

«Я как что-то придумывал, сочинял, так и буду. Концертную деятельность я прекратил на время, но это не значит, что навсегда», — сказал Шнуров.

По его словам, политикой он занимается на самом деле «уже давно», однако ранее «никогда не заявлял об этом открыто». «Решил быть честным по отношению к себе и тому делу, которым я занимаюсь», — пояснил музыкант.

Шнуров также отметил, что его песни всегда были «абсолютно социальными высказываниями», так как поднимали реальные проблемы.

РБК направил запрос представителю Шнурова.