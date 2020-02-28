Лавров выразил Турции соболезнования из-за гибели военных в Сирии

Сергей Лавров (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости )

Россия приносит Турции соболезнования в связи с гибелью турецких военных в сирийском Идлибе. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.

«Мы приносим соболезнования и, повторяю еще раз, делаем все, чтобы безопасность турецких военнослужащих, которые обеспечивают режим деэскалации в зоне Идлиба, была обеспечена», — сказал Лавров. Он отметил, что российские военные также готовы продолжать работу по разрешения кризиса в провинции.

Материал дополняется