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Война в Сирии ,  
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НАТО и Госдеп поддержали Турцию после авиаудара сирийских войск в Идлибе

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил режим Башара Асада за атаку на турецких военнослужащих в сирийском Идлибе. Об этом Anadolu сообщила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

Она рассказала агентству подробности телефонного разговора между Столтенбергом и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. По ее словам, генсек альянса попросил режим Асада и выступающую на его стороне Россию прекратить атаки.

Глава МИД Турции поговорил с генсеком НАТО после авиаудара в Идлибе
Политика

Столтенберг потребовал от сторон конфликта проявить сдержанность, поддержать соблюдение норм международного права и миротворческие усилия, которые предпринимает ООН.

«Все стороны должны предотвратить ухудшение этой очень опасной ситуации и ужасных гуманитарных условий в регионе путем снижения напряженности», — сказал генсек НАТО.

Представитель Госдепартамента США поддержал Турцию и выразил обеспокоенность атакой в Идлибе, передает Reuters. По его словам, Вашингтон требует немедленно прекратить наступление сирийских правительственных войск и России, а также поддерживаемых Ираном сил.

В Турции сообщали, что турецкие военнослужащие попали под авиаудар сирийской армии в Идлибе. Первоначально сообщалось о 22 жертвах, затем их число достигло 33 человек. По данным властей, еще 32 военных госпитализированы. В ответ Турция нанесла удары с земли и воздуха по позициям сирийских войск в Идлибе.

Теги: НАТО, Госдепартамент США, Турция, Сирия
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Глава МИД Турции поговорил с генсеком НАТО после авиаудара в Идлибе
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Турция нанесла ответные удары после атаки сирийской армии в Идлибе
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