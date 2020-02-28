НАТО и Госдеп поддержали Турцию после авиаудара сирийских войск в Идлибе

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил режим Башара Асада за атаку на турецких военнослужащих в сирийском Идлибе. Об этом Anadolu сообщила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

Она рассказала агентству подробности телефонного разговора между Столтенбергом и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. По ее словам, генсек альянса попросил режим Асада и выступающую на его стороне Россию прекратить атаки.

Столтенберг потребовал от сторон конфликта проявить сдержанность, поддержать соблюдение норм международного права и миротворческие усилия, которые предпринимает ООН.

«Все стороны должны предотвратить ухудшение этой очень опасной ситуации и ужасных гуманитарных условий в регионе путем снижения напряженности», — сказал генсек НАТО.