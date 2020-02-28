Глава МИД Турции поговорил с генсеком НАТО после авиаудара в Идлибе

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на дипломатические источники.

Информацию подтверждает газета Hurriyet. Собеседники не раскрыли детали разговора.

Губернатор турецкой провинции Хатай, расположившейся на границе с Сирией, Рахми Доган сообщал, что сирийские правительственные войска нанесли авиаудар в Идлибе. По его словам, в результате погибли 22 турецких военнослужащих.

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