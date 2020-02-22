Сирия пообещала сбивать любые нарушающие воздушное пространство самолеты

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Любые самолеты, нарушившие воздушное пространство Сирии, будут уничтожаться как вражеские боевые цели. Об этом сообщается в заявлении командования вооруженных сил страны, передает агентство SANA.

В генеральном командовании армии и вооруженных сил заявили, что любое нарушение воздушного пространства Сирии будет рассматриваться как внешняя военная агрессия. «Силы ПВО получили приказ противодействовать всеми доступными способами», — говорится в заявлении.

Таким образом, любый самолет, нарушивший воздушное пространство Сирии, «будет расцениваться как вражеская боевая цель, которой не разрешается находиться в нашем небе», отметили в сирийском командовании. Такие самолеты будут преследоваться и уничтожаться.

20 февраля войска сирийской оппозиции при поддержке турецкой артиллерии в результате наступления прорвали оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба. В свою очередь российские бомбардировщики Су-24 ВКС нанесли удар по позициям протурецких боевиков, что позволило сирийским войскам отбить нападение.