Мантуров заявил о поиске альтернатив поставщикам сырья из Китая

Денис Мантуров (Фото: sf_press / Flickr)

Минпромторг России ищет замену китайским производителям из-за задержки поставок из КНР, вызванных временным ограничениям промышленного производства. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает корреспондент РБК.

«Ведем работу с компаниями, закупающими сырье в Китае, ищем замену китайских комплектующих и сырья. Но зачастую для этого требуется специальная сертификация», — сказал Мантуров.

По его словам, в ведомстве пока не видят драматизма в этой ситуации. «Мониторим [ситуацию] по каждой отрасли», — сказал министр, пояснив, что в сырье из Китая нуждаются преимущественно две отрасли — автопром и фармацевтика.

В середине февраля Мантуров сообщил об отсутствии дефицита медицинских масок в России, потребность в которых возросла на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Как отмечал глава Минпромторга, в сутки российские производители выпускают 1,2 млн масок, что полностью покрывает потребности в них.