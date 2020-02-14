Минпромторг выступил против идеи запретить посылки из Китая

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Минпромторг не поддержал идею запретить прием товаров и посылок из Китая, в том числе из интернет-магазинов, заявил глава ведомства Денис Мантуров, передает ТАСС.

«Коронавирус никак на посылках не передастся. Мы даже специально сделали запрос в Роспотребнадзор, получили соответствующее подтверждение», — пояснил министр.

По его словам, помимо посылок в Россию поступают и другие товары, и если ввести запрет, то нарушится «вся кооперация».

С предложением к Мантурову и главе «Почты России» Николаю Подгузову приостановить прием посылок с товарами из китайских онлайн-магазинов из-за коронавируса 3 февраля обратился депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, россияне покупают онлайн в том числе и продукты питания, готовые блюда длительного хранения и другие товары, которые могут стать «естественным инкубатором для любого вируса».