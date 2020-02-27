Новак заявил об отсутствии разногласий Москвы и Эр-Рияда по ОПЕК+

Мухаммед Абунайян и Александр Новак (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

У России и Саудовской Аравии никогда не было разногласий по сделке ОПЕК+. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, передает ТАСС.

«Мы очень удовлетворены сотрудничеством с нашими саудовскими партнерами. Мы хотим и дальше продолжать сотрудничать не только в рамках ОПЕК+, но и в двустороннем формате», — отметил он, добавив, что вариантов сотрудничества по энергетике «очень много».

По его словам, сотрудничество с Эр-Риядом продолжается в соответствии с достигнутыми договоренностями. Новак также анонсировал встречи с саудовскими партнерами в марте.

Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что власти Саудовской Аравии рассматривают вариант сокращения добычи нефти Саудовской Аравией, Кувейтом и ОАЭ без координации такого решения с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+. Это связано с сокращением спроса на нефть из-за вспышки коронавируса.