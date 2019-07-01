Новак предложил комитету ОПЕК+ продлить сделку о сокращении добычи нефти

Россия выступает за сохранение договоренностей по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, а также за продление соглашения на 6–9 месяцев из-за нестабильной ситуации на мировом рынке. Такое предложение выдвинул министр энергетики России Александр Новак, выступая на мониторинговом комитете ОПЕК+, сообщает ТАСС.

«Есть надежда на дальнейшее развитие мировой экономики. Но неопределенностей пока остается довольно много, и нам нужно продолжать следить за ситуацией. Считаем, что нужно сохранить наши договоренности на следующие 6–9 месяцев», — отметил он.

Он также заявил, что страны ОПЕК+ ранее уже продемонстрировали рынку эффективность совместных усилий и способность гибко реагировать на изменения.

Соглашение о сокращении добычи нефти участники Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и Россия заключили в декабре 2018 года. По его условиям участники соглашения сокращают добычу на 1,2 млн б/с в первом полугодии 2019 года. Срок действия документа истекает в июле.

1 и 2 июля в Вене проходят встречи представителей ОПЕК+, на которых обсуждается вопрос о продлении действия договоренностей на 6 или 9 месяцев. Накануне генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо говорил, что продление сделки о сокращении добычи до 2020 года обеспечит бóльшую ясность для рынка нефти.