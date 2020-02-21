WSJ узнала о возможном выходе Эр-Рияда из «нефтяного союза» с Россией

Источники Wall Street Journal сообщили о возможности нового сокращения Саудовской Аравией объемов добычи при поддержке Кувейта и ОАЭ

Фото: Faisal Al Nasser / Bloomberg

Власти Саудовской Аравии рассматривают сценарий с выходом из «нефтяного союза» с Россией из-за сокращения спроса на мировом рынке, вызванного распространением в Китае коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные о ситуации источники.

В начале февраля на заседании технического комитета, в который входят представители стран-участниц соглашения об ограничении нефтедобычи ОПЕК+, Россия отказалась поддержать предложения о новом сокращении. По данным WSJ, Эр-Рияд такая ситуация не устроила, и теперь власти Саудовской Аравии обсуждают с Кувейтом и Объединенными Арабскими Эмиратами (на эти страны приходится более половины объемов нефтедобычи в рамках ОПЕК) сокращение добычи еще на 300 тыс. барр. в сутки.

«Если саудовцы, Кувейт и ОАЭ порвут с Россией, это может привести к дальнейшему ослаблению способности ОПЕК влиять на цены на нефть», — отмечает WSJ.

РБК направил запрос представителю российского Минэнерго.

Собеседник издания утверждает, что министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман сранивает влияние коронавируса на мировой спрос на нефть с «пожаром, который необходимо потушить». В связи с этим рассматривается возможность одностороннего — без координации такого решения с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+ — сокращения добычи нефти Саудовской Аравией, Кувейтом и ОАЭ.