Адвокат заявил об отказе СК открыть дело о вымогательстве у Шамсутдинова

Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело о вымогательстве денег у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял восьмерых сослуживцев. Об этом РБК сообщил адвокат Руслан Нагиев.

«Мы изначально настаивали на возбуждении этого дела в декабре прошлого года. Была проведена проверка, и сегодня я получил официальное постановление об отказе в возбуждении дела», — заявил он.

Нагиев добавил, что сторона защиты не согласна с данным постановлением, намерена обжаловать его и добиваться привлечения к ответственности ряда лиц.

РБК направил запрос в пресс-службу СК России и Главное военное следственное управление СК России.