Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 65,61 (+0,09) Quote, 13:00
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 71,65 (+0,4) Quote, 13:00
Amazon Prime купил российское реалити-шоу «Инстаграмщицы» Стиль, 17:10 СМИ узнали о заражении коронавирусом футболиста итальянского клуба Спорт, 17:07 Почему аналитик Яшу Гола предсказал падение Bitcoin до $4000 Крипто, 17:06 Идеи из-за океана: съедобные бутылки и видеоигры для медиков Pro, 16:59 Партия «Голос» Вакарчука представила план «холодной» деоккупации Донбасса Политика, 16:58 Адвокат заявил об отказе СК открыть дело о вымогательстве у Шамсутдинова Общество, 16:51 Нежная весна: выбираем ювелирные украшения в розовых тонах Стиль, 16:46 СК сообщил об уголовном деле об убийстве знакомой фигурантов дела «Сети» Общество, 16:44 Туроператоры начали прекращать продажу туров в Италию Общество, 16:42 Новые штрафы и опасное вождение: что готовят для автомобилистов Авто, 16:42 Стивен Спилберг отказался снимать новый фильм об Индиане Джонсе Стиль, 16:36 Крупнейший производитель пасты в мире построит в России второй завод Бизнес, 16:33 От пылесоса до «умного» завода: за счет чего будет расти рынок роботов Pro, 16:32 «Россия-24» сообщила об обстрелах самолетов ВКС «турецкими специалистами» Общество, 16:30
Общество ,  
0 

Адвокат заявил об отказе СК открыть дело о вымогательстве у Шамсутдинова

Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело о вымогательстве денег у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял восьмерых сослуживцев. Об этом РБК сообщил адвокат Руслан Нагиев.

«Мы изначально настаивали на возбуждении этого дела в декабре прошлого года. Была проведена проверка, и сегодня я получил официальное постановление об отказе в возбуждении дела», — заявил он.

Нагиев добавил, что сторона защиты не согласна с данным постановлением, намерена обжаловать его и добиваться привлечения к ответственности ряда лиц.

РБК направил запрос в пресс-службу СК России и Главное военное следственное управление СК России.

Отец Шамсутдинова сообщил об издевательствах над сыном в местах без камер
Общество

Рамиль Шамсутдинов устроил стрельбу в воинской части 54160 в поселке Горном Забайкальского края 25 октября 2019 года. В результате погибли восемь солдат. Следствие завело дело по ч. 2 ст. 105 УК «Убийство двух и более лиц». После этого Шамсутдинов сдался правоохранительным органам.

Отец Шамсутдинова заявил, что причиной стрельбы стали неуставные отношения и дедовщина. Позднее, 17 декабря, стало известно о возбуждении дела о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, по которому Шамсутдинов и еще несколько человек проходят потерпевшими.

В конце 2019 года Нагиев сообщил, что его подзащитного этапируют в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

Теги: СК, стрелок, новости РБК, вымогательство
Материалы по теме
Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его
Общество
Отец Шамсутдинова сообщил об издевательствах над сыном в местах без камер
Общество
Адвокат заявил о признании фигурантом дела Шамсутдинова вины
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter