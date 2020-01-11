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Отец Шамсутдинова сообщил об издевательствах над сыном в местах без камер

Отец Рамиля Шамсутдинова, которого обвиняют в убийстве восьмерых сослуживцев в Забайкалье, Салим Шамсутдинов рассказал РБК о том, как в военной части издевались над его сыном.

По его словам, те, кто издевались, «выбирали места без камер», для того, «чтобы, видимо, не оставлять какие-либо улики». «Как я понял — над Рамилем начали издеваться сразу, как он пришел в эту часть. Не только в отношении моего сына такое было, сейчас там восемь потерпевших», — рассказывает Салим. По его словам, Рамиля били по ногам, а также по тем местам, где не остаются синяки. Кроме того, его заставляли его делать упражнения, которые способствуют моральному подавлению, например, приседания со стулом, сообщил отец Шамсутдинова.

«Отпор он им давал до конца. До этого происшествия. В одиночку его не осилить было, вчетвером-впятером держали его и били. Остальные «сломались» в течении недели-двух. А он получается держался несколько месяцев», — отметил Салим. Он предположил, что сын не рассказывал ему об издевательствах, поскольку у него отбирали телефон и он звонил под присмотром. «Также, я думаю, что он не хотел расстраивать меня, потому что у меня был инсульт. Наверное, он еще жаловаться не хотел, думал, что перестанут», — говорит мужчина.

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«Я когда служил в свои времена, дедовщина была, но не до такой степени. Чтобы в унитаз головой макать, деньги отбирать — такого не было никогда», — рассказал отец Рамиля.

25 октября срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых своих сослуживцев, среди которых было двое офицеров, в военной части в Забайкалье. Против него возбудили уголовное дело об убийстве. Позднее его также признали потерпевшим по статье 335 УК (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности).

В январе Шамсутдинов написал открытое письмо, в котором попросил прощения у семей погибших. Он отметил, что «не ожидал, что попадет в такой ад» и «сам не понимает, в какой момент сорвался».

Теги: солдат-срочник, новости РБК
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