Партия «Голос» Вакарчука представила план «холодной» деоккупации Донбасса

Святослав Вакарчук (Фото: GolosZmin / Facebook)

Партия «Голос», лидером которой является фронтмен рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, представила свой план по возвращению неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма под названием «Голос разума: Стратегия «холодной» деоккупации». Об этом сообщается на сайте партии.

«Мы назвали его «Стратегия «холодной» деоккупации». Холодной, потому что надеемся, что именно таким образом, без горячей фазы, мы можем приблизиться к решению сложной проблемы — восстановлению территориальной целостности Украины в полном объеме», — заявил Вакарчук. По его словам, минские соглашения не решают вопроса украинского суверенитета и не дают ответа на ключевой вопрос возвращения территорий.

Стратегия включает в себя восемь этапов. Предусматриваются в том числе полное прекращение огня, создание демилитаризованной зоны шириной 2,5 км, начало разоружения, создание временной международной администрации под эгидой ООН или ОБСЕ, начало реинтеграции Донбасса, первые выборы на территориях Донецкой и Луганской областей, а также возврат Крыма.

В соответствии с планом граница Украины и России должна перейти на год под контроль временной международной администрации, а после этого контроль над ней получит Госпогранслужба Украины.