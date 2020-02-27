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Политика ,  
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Партия «Голос» Вакарчука представила план «холодной» деоккупации Донбасса

Святослав Вакарчук (Фото: GolosZmin / Facebook)

Партия «Голос», лидером которой является фронтмен рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, представила свой план по возвращению неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма под названием «Голос разума: Стратегия «холодной» деоккупации». Об этом сообщается на сайте партии.

«Мы назвали его «Стратегия «холодной» деоккупации». Холодной, потому что надеемся, что именно таким образом, без горячей фазы, мы можем приблизиться к решению сложной проблемы — восстановлению территориальной целостности Украины в полном объеме», — заявил Вакарчук. По его словам, минские соглашения не решают вопроса украинского суверенитета и не дают ответа на ключевой вопрос возвращения территорий.

Стратегия включает в себя восемь этапов. Предусматриваются в том числе полное прекращение огня, создание демилитаризованной зоны шириной 2,5 км, начало разоружения, создание временной международной администрации под эгидой ООН или ОБСЕ, начало реинтеграции Донбасса, первые выборы на территориях Донецкой и Луганской областей, а также возврат Крыма.

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В соответствии с планом граница Украины и России должна перейти на год под контроль временной международной администрации, а после этого контроль над ней получит Госпогранслужба Украины.

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В ноябре партия «Голос» выступила за выход из минских соглашений. В соответствии с заявлением партии Украина должна после этого собрать силы и спланировать мир на своих условиях. Это в «Голосе» аргументировали тем, что при проведении в Донбассе выборов Киев не сможет обеспечить контроль над российско-украинской границей, а реализация минских соглашений может ослабить международные санкции против России, чего нельзя допустить.

Теги: Украина, Донбасс, план
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