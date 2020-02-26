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Политика ,  
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На Украине заявили о готовности отразить наступление России в Донбассе

Киев ведет подготовку к возможному наступлению «российских вооруженных сил» в Донбассе. Об этом в эфире радиостанции «Новое Время» сообщил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

По его словам, существует пять сценариев развития конфликта на юго-востоке страны. Один из этих вариантов предусматривает полномасштабное наступление армии России.

«Я могу сказать, что мы к этому очень-очень мощно готовимся и понимаем, что нам нужно в этом случае делать», — сказал Данилов.

Он отметил, что Киев достойно ответит на любой из вариантов развития событий, каждый из которых просчитан. Методы сдерживания агрессии, по словам Данилова, были заложены и в гособоронзаказ.

При этом в Киеве рассчитывают завершить конфликт в Донбассе без потери территорий. «Прекращение войны не может сопровождаться тем, что Украина будет терять свои территории или суверенитет», — заявил Данилов.

Украина называет Россию агрессором и обвиняет в участии в вооруженных действиях в Донбассе. Москва неоднократно отрицала свою причастность к конфликту, называя его гражданской войной. российский президент Владимир Путин заявлял, что Киев не готов к мирному решению ситуации на юго-востоке Украины и пытается решить ее силовыми методами.

Теги: Украина, Россия, Донбасс
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