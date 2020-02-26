На Украине заявили о готовности отразить наступление России в Донбассе

Киев ведет подготовку к возможному наступлению «российских вооруженных сил» в Донбассе. Об этом в эфире радиостанции «Новое Время» сообщил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

По его словам, существует пять сценариев развития конфликта на юго-востоке страны. Один из этих вариантов предусматривает полномасштабное наступление армии России.

«Я могу сказать, что мы к этому очень-очень мощно готовимся и понимаем, что нам нужно в этом случае делать», — сказал Данилов.

Он отметил, что Киев достойно ответит на любой из вариантов развития событий, каждый из которых просчитан. Методы сдерживания агрессии, по словам Данилова, были заложены и в гособоронзаказ.

При этом в Киеве рассчитывают завершить конфликт в Донбассе без потери территорий. «Прекращение войны не может сопровождаться тем, что Украина будет терять свои территории или суверенитет», — заявил Данилов.