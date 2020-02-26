Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 64,92 (+0,62) Quote, 25 фев, 13:07
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 70,46 (+1,04) Quote, 25 фев, 13:07
Кучеров продлил результативную серию в НХЛ до 17 матчей Спорт, 10:48 Российский форвард «Нью-Джерси» стал первой звездой матча с «Детройтом» Спорт, 10:47 Путин напомнил о снижении числа сидящих в тюрьмах в два раза за 20 лет Политика, 10:47 Счетная палата не увидела пользы от особых экономических зон Бизнес, 10:46 Путин исключил суету и спешку в расследовании дела Голунова Общество, 10:43 Путин предложил оппозиции предъявить позитивную программу Политика, 10:42 Путин возмутился призывами убивать детей росгвардейцев Политика, 10:36 Новые ловушки для водителей: где можно поймать неожиданный штраф Авто, 10:33 «Яндекс» подсчитал стоимость приготовления блинов в России Общество, 10:28 Сурков назвал единственный эффективный метод в отношениях с Украиной Политика, 10:24 Как автостраховщики охотятся за благонадежными водителями — Bloomberg Pro, 10:17 ФСБ сообщила о задержании готовивших нападение на школу в Саратове Общество, 10:16 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 26 февраля Общество, 10:06 В Туве принудительно госпитализировали сбежавшего из карантина мужчину Общество, 10:04
Политика ,  
0 

Сурков назвал единственный эффективный метод в отношениях с Украиной

Владислав Сурков (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Москва может эффективно выстраивать отношения с Киевом только через «принуждение к братским отношениям», заявил бывший помощник президента России Владислав Сурков, передает портал «Актуальные комментарии».

«Принуждение силой к братским отношениям — единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой», — сказал Сурков.

Предложенное решение он объяснил тем, что отношения между странами «никогда простыми не были», и Украина была «хлопотным делом» еще во времена Российской империи и СССР.

Сурков объяснил свой уход из Кремля
Политика

Сурков, с 2013 года занимавшийся украинским направлением в Кремле, покинул свой пост 18 февраля. О его решении уйти в отставку сообщалось еще в конце января. Свой уход Сурков объяснил «изменившимся контекстом», добавив, что интересоваться политикой все же продолжит, в частности устраивая «кухонные дебаты» или «выступления в рюмочных».

Теги: Владислав Сурков, Украина
Материалы по теме
Песков описал будущее Суркова фразой «талант найдет свое применение»
Политика
Помощник Зеленского назвал отличие Козака от Суркова
Политика
Песков ответил на вопрос о нежелании Путина отпускать Суркова
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter