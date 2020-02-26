Сурков назвал единственный эффективный метод в отношениях с Украиной

Владислав Сурков (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Москва может эффективно выстраивать отношения с Киевом только через «принуждение к братским отношениям», заявил бывший помощник президента России Владислав Сурков, передает портал «Актуальные комментарии».

«Принуждение силой к братским отношениям — единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой», — сказал Сурков.

Предложенное решение он объяснил тем, что отношения между странами «никогда простыми не были», и Украина была «хлопотным делом» еще во времена Российской империи и СССР.

Сурков, с 2013 года занимавшийся украинским направлением в Кремле, покинул свой пост 18 февраля. О его решении уйти в отставку сообщалось еще в конце января. Свой уход Сурков объяснил «изменившимся контекстом», добавив, что интересоваться политикой все же продолжит, в частности устраивая «кухонные дебаты» или «выступления в рюмочных».