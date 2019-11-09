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Партия Вакарчука выступила за выход из минских соглашений

Украинская партия «Голос» музыканта Святослава Вакарчука считает, что Киев должен выйти из минских соглашений и заморозить конфликт в Донбассе до усиления своих позиций. Соответствующее заявление опубликовано на странице партии в Faceboook.

Согласно позиции «Голоса», сейчас Украина не способна «отбить Донбасс» ни военным, ни дипломатическим путем.

«Украина должна выйти из минских соглашений и сосредоточиться на государственных интересах: остановиться, навести порядок, собрать силы и спланировать мир на своих условиях», — заявили в партии. План по возвращению территорий необходимо реализовывать с сильной позиции, пояснили в «Голосе».

Выйдя из минских соглашений, Киев сможет не отводить армию с линии соприкосновения на востоке, отметили в партии. Согласно позиции «Голоса», договоренности невыгодны столице даже при их соблюдении. При проведении в Донбассе выборов власти Украины не смогут обеспечить себе контроль над российско-украинской границей, пояснили в «Голосе». Кроме того, реализация минских соглашений может ослабить международные санкции против России, чего нельзя допустить, отметили в партии. Ожидаемая президентом Украины Владимиром Зеленским поездка на встречу в «нормандском формате» принесет только групповое фото и «принуждение страны к миру на условиях Москвы, заключили в «Голосе».

Политика
Киев заявил о «последней честной» попытке следовать минским соглашениям

14 октября в Киеве заявили о «последней честной» попытке выполнить минские соглашения. Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что Киев рассчитывает на проведение «нормандского саммита» в середине ноября.

29 октября Киев и ЛНР начали разведение сил у линии соприкосновения в Донбассе, которое завершилось 1 ноября. Запланированное разведение сил у Петровского должно было стартовать 4 ноября, но его перенесли из-за обстрелов. Разведение войск и техники у населенных пунктов Петровское и Золотое являются ключевыми пунктами «формулы Штайнмайера», которая устанавливает порядок присвоения Донбассу особого статуса. Отвод войск также является необходимым условием для проведения встречи «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция).
 

Теги: минские соглашения, Крым, Донбасс, Украина
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