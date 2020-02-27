Кремль разъяснил порядок выплат ветеранам к 75-летию Победы

Владимир Путин во время торжественного приёма по случаю Дня Победы (Фото: kremlin.ru)

Выплаты в связи с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне получат ветераны с российским гражданством вне зависимости от места жительства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

У журналистов возник вопрос к перечню стран в указе главы государства о единовременной выплате. Так, в документе говорится, что выплату получат ветераны, являющиеся российскими гражданами и «постоянно проживающие на территории России, в Латвии, Литве и Эстонии».

«Если ветеран является гражданином России и получает пенсию, он автоматом получит эти деньги», — пояснил Песков, добавив, что страна, в которой проживает ветеран, не повлияет на выплату.

Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 7 февраля. Согласно документу, в 2020 году ветераны Великой Отечественной войны, включая инвалидов войны и несовершеннолетних узников концлагерей, получат выплату в размере 75 тыс. руб. Труженики тыла единовременную получат выплату в размере 50 тыс. руб.