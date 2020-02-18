РЖД пообещали возить ветеранов Великой Отечественной бесплатно

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Ветераны Великой Отечественной войны получат неограниченное право бесплатного проезда в поездах «Российских железных дорог» и «Федеральной пассажирской компании». Об этом сообщил на заседании комитета «Наша Победа» партии «Единая Россия» генеральный директор РЖД Олег Белозеров, говорится в официальном сообщении на сайте партии.

По его словам, право бесплатного проезда предоставят также одному сопровождающему ветерана. «В любой момент ветераны с сопровождающими смогут путешествовать по железной дороге абсолютно бесплатно», — сказал Белозеров.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому в 2020 году ветераны ВОВ получат единовременную выплату в размере 75 тыс. руб. Она приурочена к 75-летнему юбилею Победы. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, на выплаты выделят более 71 млрд руб.

По информации Министерства труда, по состоянию на апрель прошлого года в России проживало 75,5 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны.