СК попросил заочно арестовать трех фигурантов дела полковника Захарченко

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,67 -0,15 EUR Бирж. 73,37 -0,02 Brent 66,82 0,21% USD Нал. 65,17 64,32 EUR Нал. 73,92 73,07 USD ЦБ 65,42 0,02 EUR ЦБ 74,07 0,01 EUR/USD 1,1346 0,0023 BTC/USD Бирж. 4 062,60 -6,30 IMOEX 2 480,10 0,14% RTSI 1 208,01 0,94% DJIA 25 848,87 0,54% Nasdaq 7 688,53 0,76%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 65,42 (+0,02) Quote, 15 мар, 13:20
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 74,07 (+0,01) Quote, 15 мар, 13:20
Жизненный цикл компании: как продлить фазу роста бизнеса Партнерский материал, 12:25 Аксенов назвал Крым неприступной для Украины крепостью Политика, 12:25 Крым: дорожная карта. Видео РБК Общество, 12:21  СК попросил заочно арестовать трех фигурантов дела полковника Захарченко Общество, 12:13 В Северной Ирландии три подростка погибли в давке на вечеринке Общество, 12:10 Главное из интервью гендиректора УВЗ Александра Потапова Политика, 12:10 Как подготовиться к собеседованию Спецпроект РБК PINK, 12:00 Как «умные» часы могут предупреждать о проблемах с сердцем Стиль, 11:55 Эксперты рассказали о самых низких ценах на загородные дома в России Недвижимость, 11:54 Бизнес с друзьями: как научиться четко разделять личную жизнь и работу РБК и «Билайн» Бизнес, 11:50 Россельхознадзор ограничил поставки с белорусского филиала Danone Общество, 11:38 Отец Началовой ответил на сообщения о конфликте с мэрией из-за похорон Общество, 11:33 Олег Знарок стал кандидатом на пост тренера хоккейного «Спартака» Спорт, 11:30 Российские военные нашли в районе Голанских высот советский танк Т-34 Общество, 11:29
Общество ,  
0 
СК попросил заочно арестовать трех фигурантов дела полковника Захарченко

Следственный комитет попросил заочно арестовать трех фигурантов дела бывшего сотрудника ГУЭБиПК МВД полковника Дмитрия Захарченко, сообщили РБК в Басманном суде Москвы.

Речь идет о предпринимателе Дмитрии Моторине, совладельце группы компаний «1520» Борисе Ушеровиче и члене совета директоров банка «Новое время» Иване Станкевиче.

Станкевич и Ушерович обвиняются в получении взятки, а Моторин — в даче взятки в особо крупном размере, они объявлены в розыск.

2 октября 2018 года суд арестовал еще одного фигуранта дела Захарченко — члена совета директоров АО «Росжелдорпроект» Валерия Маркелова. Как считает следствие, именно от него поступила большая часть средств, изъятых в квартире полковника. В деле также фигурирует адвокат Виктор Белевцов, который был доверенным лицом Захарченко. Его арестовали в тот же день.

Общество
Гособвинение запросило 5 лет колонии отцу полковника Захарченко

Дмитрий Захарченко был арестован в 2016 году, его заподозрили в получении взятки в 7 млн руб. При обыске у его семьи нашли наличные в разной валюте на сумму порядка 8,5 млрд руб.

Теги: Следственный комитет, Басманный суд, Дмитрий Захарченко
Материалы по теме
В Москве арестовали «короля госзаказа» Валерия Маркелова
Общество
Генпрокуратура решила взыскать с жены Захарченко $320 тыс. за украшения
Общество
Росимущество выставило на торги три иномарки полковника Захарченко
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter