СК попросил заочно арестовать трех фигурантов дела полковника Захарченко

Следственный комитет попросил заочно арестовать трех фигурантов дела бывшего сотрудника ГУЭБиПК МВД полковника Дмитрия Захарченко, сообщили РБК в Басманном суде Москвы.

Речь идет о предпринимателе Дмитрии Моторине, совладельце группы компаний «1520» Борисе Ушеровиче и члене совета директоров банка «Новое время» Иване Станкевиче.

Станкевич и Ушерович обвиняются в получении взятки, а Моторин — в даче взятки в особо крупном размере, они объявлены в розыск.

2 октября 2018 года суд арестовал еще одного фигуранта дела Захарченко — члена совета директоров АО «Росжелдорпроект» Валерия Маркелова. Как считает следствие, именно от него поступила большая часть средств, изъятых в квартире полковника. В деле также фигурирует адвокат Виктор Белевцов, который был доверенным лицом Захарченко. Его арестовали в тот же день.