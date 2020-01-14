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Экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным в колонии

Осужденный на 13 лет колонии бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко подрался в исправительном учреждении с другим заключенным. Как сообщили РБК в пресс-службе УФСИН по Республике Мордовия, 9 января между двумя осужденными в ИК-5 произошел конфликт, который перерос в драку.

Захарченко несколько раз ударил противника кулаком и головой в лицо.

«Сотрудники учреждения оперативно пресекли противоправные действия в соответствии с требованиями должностных инструкций и оказали пострадавшему первую медицинскую помощь», — сообщили в УФСИН.

По факту случившегося материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

СК нашел подтверждение коррупционного происхождения миллиардов Захарченко
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Дмитрий Захарченко был задержан в 2016 году из-за взятки 7 млн руб. от бизнесмена Анатолия Пшегорницкого. При обысках у тогдашнего сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, а также у его близких были найдены $140 млн, €2,2 млн и 374 млн руб. По данным следствия, миллиардные взятки Захарченко получал от крупнейшей подрядной компании РЖД — «1520».

В июне 2019 года Захарченко был приговорен к 13 годам заключения и штрафу 117 млн руб. за взяточничество и противодействие расследованию. Его также лишили звания полковника и запретили занимать руководящие должности в государственных органах в течение двух лет.

В октябре суд смягчил приговор, убрав из обвинения признак «в группе лиц по предварительному сговору», прописанный в ч. 6 ст. 290 УК. Срок наказания Захарченко был уменьшен на полгода. В середине ноября его этапировали в колонию для бывших сотрудников силовых структур, расположенную в поселке Леплей Зубово-Полянского района Мордовии.

Теги: Дмитрий Захарченко, Мордовия, колония, новости РБК
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