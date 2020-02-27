Путин ответил поговоркой о рыбе на вопрос об уезжающих специалистах

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Люди стараются найти для себя лучшее место, и, чтобы избежать «утечки мозгов», государство должно создавать условия для привлечения и удержания специалистов, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.

«Вообще, люди ведь как рыбы: рыбы ищут где глубже, а человек — где лучше, — известная поговорка», — сказал глава государства.

По словам Путина, есть два способа решить проблему «утечки мозгов». Первый — это «хватать и не пущать», обременив специалистов дополнительными обязательствами — например отработать или вернуть деньги, потраченные государством на их обучение. Во-вторых, можно «создать условия, платить», в частности с помощью грантовой поддержки, отметил президент.

Чтобы привлечь в Россию и иностранных высококвалифицированных специалистов, в июле прошлого года Путин подписал указ, упрощающий для них получение гражданства страны: срок, который зарубежные специалисты должны отработать по профессии в России, сократился с трех лет до одного года. Указ вступил в силу в июле 2019 года.