Путин назвал два возможных пути предотвращения «утечки мозгов»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 65,52 (+0,6) Quote, 26 фев, 12:20
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 71,24 (+0,78) Quote, 26 фев, 12:20
Чистая прибыль Сбербанка выросла до 845 млрд руб. Финансы, 11:27 Паническая атака: как боязнь коронавируса губит экономику — Bloomberg Pro, 11:20 СМИ узнали два сценария транспортной стратегии России до 2036 года Общество, 11:17 Сирийская оппозиция сообщила о захвате стратегического города Саракиб Политика, 11:12 Главный тренер «Ювентуса» объяснил поражение от «Лиона» в Лиге чемпионов Спорт, 11:07 Маколей Калкин появится в новом сезоне «Американской истории ужасов» Стиль, 11:04 Как проходила крупнейшая в истории России интеграция банковских групп Партнерский материал, 11:02 В Дании и Эстонии зарегистрировали первые случаи заражения коронавирусом Общество, 11:01 Bitmain раскрыла характеристики майнеров нового поколения Крипто, 11:00 Власти дали продуктовым сетям инструкции по борьбе с коронавирусом Бизнес, 10:59 Как будет развиваться рынок доставки готовой еды Партнерский материал, 10:58 Куртка из бананов, сумка из грибов: как растения превращаются в одежду Стиль, 10:37 Теннисистка Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Мексике Спорт, 10:37 Ростуризм дал указание остановить продажу туров в Италию и Иран Общество, 10:29
Общество ,  
0 

Путин назвал два возможных пути предотвращения «утечки мозгов»

У государства есть два варианта удержания специалистов в России: «хватать и не пущать» или хорошо им платить. Первый путь исключать нельзя, если понимать под ним обременение необходимостью отработать обучение, считает Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Утечка мозгов из России связана с тем, что люди ищут высокооплачиваемую работу, а значит для борьбы с этим явлением государство должно повышать оплату труда. Об этом Владимир Путин заявил в интервью ТАСС.

Говоря об оттоке специалистов, президент напомнил поговорку «рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше». «Значит, государство должно создавать условия для того, чтобы привлекать высококлассных специалистов к нам», — заключил он.

По мнению президента, есть два пути предотвращения эмиграции специалистов: либо «закрывать» страну по опыту СССР, либо же создавать достойные условия для труда и хорошо платить. Второй вариант, отметил он, тоже содержит изъяны. «Вот в гражданской авиации начали платить [больше], потому что нужны были иностранные специалисты, — сразу перекос на рынке труда, [это] сказалось на военных летчиках, и те с удовольствием уходят из армии, садятся в кресло второго пилота гражданской авиации», — объяснил президент.

Вариант с принудительным ограничением оттока специалистов глава государства также не исключил. «Хватать и не пущать, обременять какими-то дополнительными обязательствами. Скажем, человек получил высшее образование, значит, он не может уехать, должен работать здесь, сделать то-то и то-то либо вернуть деньги и так далее. Так предлагается сделать в сфере здравоохранения», — сказал он. Этот вариант он назвал «в целом возможным». По мнению Путина, было бы справедливо, если бы выпускники, обучающиеся по целевым программам, работали по контракту с государством или возвращали бы деньги в бюджет.

Эксперты РАНХиГС рассказали об усилившейся утечке мозгов из России
Общество

Президент отметил, что уже сейчас государство создает систему поддержки труда, которая позволяет не только не допускать утечки мозгов, но и привлекать специалистов из-за рубежа. «Невозможно всех удержать. Или не надо столько готовить. И так плохо, и так плохо. Но возврат есть, и желающих не так и мало», — заключил он.

В исследовании РАНХиГС, посвященном интеллектуальной эмиграции из России, вышедшем в 2018 году, говорилось о растущей утечке мозгов из страны в последнее десятилетие. Эксперты оценивали число уроженцев России, проживающих за рубежом, в 2,7 млн человек. В числе причин отъезда, как показал опрос, проведенный среди эмигрантов, большинство называют «заметное изменение экономической ситуации после 2014 года, ведущее к трудностям на рынке труда, снижению зарплат, сокращению возможностей для карьерного развития». Четверть уехавших связывают отъезд из России с политической ситуацией и разочарованием от событий 2012 и 2014 годов.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Владимир Путин, специалисты, утечка мозгов
Материалы по теме
Путин напомнил о причинах российской эмиграции
Общество
Чубайс заявил о «тяжелой наследственности» России в вопросах эмиграции
Общество
Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter