Путин назвал два возможных пути предотвращения «утечки мозгов»

У государства есть два варианта удержания специалистов в России: «хватать и не пущать» или хорошо им платить. Первый путь исключать нельзя, если понимать под ним обременение необходимостью отработать обучение, считает Путин

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Утечка мозгов из России связана с тем, что люди ищут высокооплачиваемую работу, а значит для борьбы с этим явлением государство должно повышать оплату труда. Об этом Владимир Путин заявил в интервью ТАСС.

Говоря об оттоке специалистов, президент напомнил поговорку «рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше». «Значит, государство должно создавать условия для того, чтобы привлекать высококлассных специалистов к нам», — заключил он.

По мнению президента, есть два пути предотвращения эмиграции специалистов: либо «закрывать» страну по опыту СССР, либо же создавать достойные условия для труда и хорошо платить. Второй вариант, отметил он, тоже содержит изъяны. «Вот в гражданской авиации начали платить [больше], потому что нужны были иностранные специалисты, — сразу перекос на рынке труда, [это] сказалось на военных летчиках, и те с удовольствием уходят из армии, садятся в кресло второго пилота гражданской авиации», — объяснил президент.

Вариант с принудительным ограничением оттока специалистов глава государства также не исключил. «Хватать и не пущать, обременять какими-то дополнительными обязательствами. Скажем, человек получил высшее образование, значит, он не может уехать, должен работать здесь, сделать то-то и то-то либо вернуть деньги и так далее. Так предлагается сделать в сфере здравоохранения», — сказал он. Этот вариант он назвал «в целом возможным». По мнению Путина, было бы справедливо, если бы выпускники, обучающиеся по целевым программам, работали по контракту с государством или возвращали бы деньги в бюджет.