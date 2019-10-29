Посольство России назвало необоснованным отказ США в выдаче Ярошенко

Отказ американских властей передать летчика Константина Ярошенко, которого в США приговорили к 20 годам тюрьмы, никак не обоснован, подобное отношение является жестоким и негуманным, заявили в посольстве России в США.

В дипмиссии возмутились полученным отказом, отметив, что ответ американской стороны «больше похож на отписку». Отклонение запроса на передачу летчика не было никак обосновано, кроме того что он совершил «тяжкие» деяния, отметили в посольстве. Американские власти также проигнорировали, что у Ярошенко ухудшается состояние здоровья, и он уже отбыл часть наказания.

В посольстве отметили, что продолжат работать над возвращением россиянина на родину, в том числе ведомство планирует привлечь к разрешению ситуации международных правозащитников.

Ярошенко задержали в Либерии в 2010 году и экстрадировали в Соединенные Штаты, где его обвинили в контрабанде наркотиков. Через год американский суд приговорил его к 20 годам лишения свободы. В апреле российский Минюст направил в США ходатайство о возвращении Ярошенко на родину, где он продолжил бы отбывание срока. Однако в октябре американские власти отказали России в выдаче летчика, мотивировав это «серьезностью обвинений и тяжестью преступлений».