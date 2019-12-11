Россия предложила США «любые варианты» продления СНВ-3

Россия предложила США «любые варианты» продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Белый дом, передает корреспондент РБК.

«Мы предложили Вашингтону любые варианты продления договора», — сказал Лавров. По словам министра, таким образом можно описать дискуссию российской и американской сторон о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с предложением продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, действие которого истекает в 2021 году, «без всяких предварительных условий».

СНВ-3 был подписан в 2010 году экс-президентами США и России Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым. Соглашение предусматривает ограничение количества развернутых ядерных боезарядов, число межконтинентальных баллистических ракет, а также обмен данными и взаимные инспекции Москвы и Вашингтона.

