Для Медведева в «Единой России» создали аппарат председателя партии

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Президиум Генерального совета «Единой России» (ЕР) принял решение о создании аппарата председателя партии Дмитрия Медведева, говорится в сообщении на сайте партии.

Новая структура будет заниматься формированием графика деятельности руководителя партии, планировать мероприятия с его участием, в том числе и прием граждан.

Кроме того, аппарат председателя будет координировать взаимодействие с правозащитным центром «Единой России».

Руководителем аппарата назначена Жанна Одинцова, которая перешла на работу в партию с должности помощника главы правительства.

Ранее издание Meduza со ссылкой свои источники в партии сообщило, что к выборам в Госдуму в 2021 году партия «Единая Россия» планирует объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), а также сменить название и руководителя.