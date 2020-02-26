В ОНФ ответили на сообщения о планах объединения с «Единой Россией»

Руководство Общероссийского народного фронта (ОНФ) не обсуждало возможное объединение с партией «Единая Россия». Об этом сообщил в беседе с РБК член центрального штаба ОНФ Николай Говорин.

«Официально ничего не обсуждалось. Эта информация тоже стала для меня новостью», — сказал представитель ОНФ.

Ранее о планах «Единой России» объединиться с ОНФ и сменить название, устав и структуру управления сообщила Meduza со ссылкой на источники в партии и близкие к администрации президента и правительству. Отмечалось, что объединение планируется провести в 2021 году к выборам. Как пояснил собеседник издания, в названии партии планируется убрать слово «единая», при этом слово «Россия» останется. Также сообщалось, что партия намерена отказаться от единственного лидера, вместо него появятся три сопредседателя. В качестве возможных кандидатов на их должность собеседники издания называли бывшего вице-премьера Алексея Гордеева, гендиректора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлану Чупшеву и «кого-то из представителей молодежи».

Комментируя эту информацию, замсекретаря генсовета политического объединения Сергей Перминов сообщил, что руководство партии не обсуждало вопрос смены лидера и названия партии.