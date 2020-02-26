СМИ узнали о планах «Единой России» поменять название и лидера

По данным «Медузы», партия власти объединится с ОНФ, из ее названия исчезнет слово «единая», а вместо должности председателя, которую занимает Дмитрий Медведев, в новой структуре появятся три сопредседателя

К выборам в Госдуму в 2021 году партия «Единая Россия» планирует объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменить название. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в партии, а также на собеседников, близких к администрации президента и правительству.

В статье говорится, что в ближайшие время партия планирует провести с ОНФ объединительный съезд, где поменяют устав, название и структуру управления партией. По данным издания, цель перемен — избавиться от негатива, связанного с «Единой Россией». По данным ВЦИОМ за 16 февраля, рейтинг партии составляет 32,7%, тогда как в июне 2018 года до объявления о повышении пенсионного возраста он был 48%.

Как рассказал источник «Медузы» в партии, из ее названия уберут слово «единая», а слово «Россия» останется.

По информации издания, в новой структуре не будет единого лидера; вместо этого в объединении появятся три сопредседателя, а бывший премьер Дмитрий Медведев, который сейчас занимает пост председателя «Единой России», перестанет возглавлять партию. Среди возможных руководителей «Медуза» называет вице-спикера Госдумы, бывшего вице-премьера Алексея Гордеева и гендиректора агентства стратегических инициатив Светлану Чупшеву. Третьим, по данным издания, может стать «кто-то из представителей молодежи».