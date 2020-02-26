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СМИ узнали о планах «Единой России» поменять название и лидера

По данным «Медузы», партия власти объединится с ОНФ, из ее названия исчезнет слово «единая», а вместо должности председателя, которую занимает Дмитрий Медведев, в новой структуре появятся три сопредседателя

К выборам в Госдуму в 2021 году партия «Единая Россия» планирует объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменить название. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в партии, а также на собеседников, близких к администрации президента и правительству.

В статье говорится, что в ближайшие время партия планирует провести с ОНФ объединительный съезд, где поменяют устав, название и структуру управления партией. По данным издания, цель перемен — избавиться от негатива, связанного с «Единой Россией». По данным ВЦИОМ за 16 февраля, рейтинг партии составляет 32,7%, тогда как в июне 2018 года до объявления о повышении пенсионного возраста он был 48%.

Как рассказал источник «Медузы» в партии, из ее названия уберут слово «единая», а слово «Россия» останется.

По информации издания, в новой структуре не будет единого лидера; вместо этого в объединении появятся три сопредседателя, а бывший премьер Дмитрий Медведев, который сейчас занимает пост председателя «Единой России», перестанет возглавлять партию. Среди возможных руководителей «Медуза» называет вице-спикера Госдумы, бывшего вице-премьера Алексея Гордеева и гендиректора агентства стратегических инициатив Светлану Чупшеву. Третьим, по данным издания, может стать «кто-то из представителей молодежи».

Турчак заявил о сохранении Медведевым поста председателя «Единой России»
Политика

По словам источника, один из руководящих органов партии может возглавить секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, а председателем исполкома станет Михаил Кузнецов, глава исполкома ОНФ и бывший замгубернатора Московской области.

РБК направил запросы в «Единую Россию» и ОНФ.

Как сообщается в Telegram-канале «Единая Россия. Официально», 26 февраля президиум генсовета примет решение о создании аппарата председателя партии, который возглавит помощник председателя правительства Жанна Одинцова.

«Единая Россия» была образована в декабре 2001 года в результате слияния движения «Единство» (его возглавлял Сергей Шойгу, ныне — министр обороны), избирательных блоков «Отечество — Вся Россия» (председателем был Юрий Лужков, на тот момент мэр Москвы) и «Наш дом — Россия» (лидер — Виктор Черномырдин). Начиная с 2003 года единороссы обладали большинством в Госдуме.  Медведев стал председателем «Единой России» 26 мая 2012 года, в 2017 году его переизбрали на эту должность. В январе 2020 года, после того, как Медведев объявил об уходе его правительства в отставку, Турчак говорил, что тот сохранит пост председателя «ЕР».

Авторы: Гаяна Демурина, Наталия Анисимова
Теги: «Единая Россия», ОНФ, Дмитрий Медведев
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