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В «Единой России» ответили на сообщения о планах смены лидера и названия

Руководство «Единой России» не обсуждало вопрос о смене лидера и названия партии. Об этом заявил замсекретаря генсовета политического объединения Сергей Перминов, передает «РИА Новости».

«Мне ничего неизвестно об этом. И более того, этот проект даже не обсуждался», — рассказал он.

Перминов также опроверг сообщения об объединении партии с Общероссийским народным фронтом и добавил, что не знает об источнике этой информации.

СМИ узнали о планах «Единой России» поменять название и лидера
Общество

Председателем «Единой России» с 26 мая 2012 года является бывший российский президент и премьер-министр Дмитрий Медведев.

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Теги: «Единая Россия», лидер, партия, название
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