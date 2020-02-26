В Каире похоронили экс-президента Египта Хосни Мубарака

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Похороны экс-президента Египта Хосни Мубарака состоялись в среду, 26 февраля, в Каире. Об этом сообщает Reuters.

Церемония прощания с экс-лидером страны началась с погребальной молитвы в мечети Хусейна Тантави на востоке египетской столицы. Гроб с телом экс-президента на территорию мечети доставили на вертолете. Проститься с Мубараком пришли его сыновья Алаа и Гамаль, а также высшее руководство Египта и сторонники бывшего президента. На территории мечети выстроились парадные караулы, представляющие различные рода армии Египта.

Мубарак умер 25 февраля в возрасте 91 года. Из-за смерти экс-президента страны Власти Египта объявили трехдневный траур.

По информации издания Al-Bilad, причиной смерти Мубарака стала хроническая почечная недостаточность. В январе текущего года сын Мубарака Алаа отмечал, что его отец перенес операцию

Хосни Мубарак стал президентом Египта в 1981 году и занимал этот пост в течение почти 30 лет. Из-за начавшихся в 2011 году в Египте массовых протестов Мубарак ушел в отставку. Впоследствии его признали виновным в коррупции и гибели протестующих, а затем приговорили к пожизненному заключению. На свободу экс-лидер Египта вышел в 2017 году, когда Кассационный суд страны снял с него все обвинения в гибели демонстрантов.