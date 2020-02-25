В Египте из-за смерти экс-президента Мубарака объявили трехдневный траур

Хосни Мубарак (Фото: bw2 / ZUMA / Global Look Press)

В Египте объявили трехдневный траур в связи со смертью бывшего президента страны Хосни Мубарака. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на администрацию президента.

Всеобщий траур начнется со среды, уточняется в сообщении.

О смерти Мубарака стало известно 25 февраля. Ему был 91 год. В январе сын экс-президента Алаа Мубарак рассказывал, что отцу провели операцию и тот находится в больнице.

Хосни Мубарак стал президентом Египта в 1981 году и занимал этот пост в течение почти 30 лет. В феврале 2011 года в Египте начались массовые протесты, из-за которых Мубарак сложил свои полномочия. После этого экс-президента арестовали, признали виновным в коррупции, а также в гибели протестующих. Его приговорили к пожизненному тюремному заключению.