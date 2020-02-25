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Военный, президент, заключенный: история Хосни Мубарака

25 февраля стало известно о смерти бывшего президента Египта Хосни Мубарака. Ему был 91 год, страной он управлял три десятилетия, до протестов 2011 года, закончившихся для него тюремным заключением. Политик вышел на свободу в 2017-м. История Хосни Мубарака — в фотогалерее РБК
Фото: Harry Koundakjian / AP
Хосни Мубарак родился 4 мая 1928 года в деревне Кафр эль-Мусыльха в семье служащего. В 1949 году он с отличием окончил военную академию, несколько лет проработал инструктором в академии ВВС, участвовал в Суэцкой войне 1956 года.
Фото: Georges / AP

В 1959–1960 годах Мубарак учился в СССР, освоил управление несколькими видами советских самолетов. В 1962–1963 годах участвовал в гражданской войне в Йемене в составе египетского контингента, а затем в течение двух лет вновь учился в СССР — в Военной академии имени Фрунзе в Москве. В 1967 году Мубарак принял участие в арабо-израильской войне, а в 1969 году был назначен начальником штаба египетских ВВС. В 1972 году Мубарак занял пост командующего военно-воздушными силами и заместителя министра обороны Египта, а в следующем году получил звание главного маршала авиации. В апреле 1975 года президент Египта Анвар Садат назначил Мубарака вице-президентом страны.

На фото: вице-президент Египта Хосни Мубарак (в центре) на встрече с госсекретарем США Сайрусом Вэнсом (справа) в Вашингтоне, 1979 год

Фото: Reuters

6 октября 1981 года во время военного парада Садат был убит исламистами, а сам Мубарак получил ранение в руку. 14 октября 1981 года он занял пост президента Египта и ввел в стране чрезвычайное положение.

На фото: президент Египта Хосни Мубарак и глава Ливии Муаммар Каддафи (справа)

Фото: Handout / Reuters

Мубарак переизбирался на пост президента на референдумах 1987, 1993 и 1999 годов. Во всех трех случаях голосование проходило по единственной кандидатуре, выдвигаемой народным собранием. Необходимость референдумов обосновывалась сохранением чрезвычайного положения в стране, вызванного обострением исламской проблемы из-за деятельности террористов.

На фото слева направо: премьер-министр Израиля Ицхак Рабин, президент Египта Хосни Мубарак, король Иордании Хусейн ибн Талал, президент США Билл Клинтон и председатель Палестинской национальной администрации Ясир Арафат, 1995 год

Фото: Reuter

Первые годы президентства Мубарака были отмечены освобождением из тюрем нескольких сотен членов оппозиции, смягчением условий деятельности оппозиционных партий. Велась борьба с исламистскими объединениями и коррупцией: были казнены несколько родственников и приближенных экс-президента Садата.​

Фото: Reuter

В 1989 и 1993 годах Хосни Мубарак был избран председателем Организации африканского единства. Кроме того, ему удалось восстановить дипломатические отношения со всеми арабскими странами. В 1989 году он добился восстановления членства Египта в Лиге арабских государств (ЛАГ), откуда страна была исключена из-за заключения мирного договора с Израилем.

На фото: президент России Борис Ельцин (справа) и Хосни Мубарак на встрече по случаю урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, 1995 год

Фото: Balkis Press / ТАСС

В 1958 году Хосни Мубарак женился на Сюзанне Сабет. У них родились двое сыновей — Алаа и Гамаль.

На фото: Хосни Мубарак с внуком Мохаммедом Алаа (умер в 2009 году в возрасте 12 лет)

Фото: Владимир Родионов / ТАСС

В 2000-е Мубарак заявил о намерении развивать в стране атомную энергетику и обсуждал с властями России возможность сотрудничества при строительстве энергоблоков. Сейчас в Египте планируется первая атомная станция «Эль-Дабаа» (соглашение о совместной работе над ней страны подписали в 2015 году, когда президентом Египта уже стал Абдель Фаттах ас-Сиси).

На фото: Хосни Мубарак (справа) с президентом России Владимиром Путиным (слева) перед концертом Дмитрия Хворостовского в Кремле, 2004 год

Фото: Etienne de Malglaive / ТАСС
В феврале 2011 года в Египте начались масштабные народные выступления. Протестующие требовали смены власти, отмены чрезвычайного положения, решения экономических и социальных проблем.
Фото: Goran Tomasevic / Reuters
Мубарак был вынужден передать часть президентских полномочий вице-президенту Омару Сулейману, а 11 февраля 2011 года президент и вовсе отбыл в Шарм-эль-Шейх, где окончательно сложил с себя полномочия. Протесты, однако, на этом не кончились.
Фото: Chris Hondros / Getty Images
В июне 2012 года суд приговорил Мубарака к пожизненному заключению, посчитав его виновным в гибели протестующих в 2011 году. В 2013 году суд постановил освободить бывшего президента из-под стражи по этому делу, однако решение было обжаловано. ​Также Мубарака преследовали по коррупционным статьям, в том числе за махинацию со средствами, выделенными на ремонт и содержание президентских резиденций (по этому делу бывший президент получил три года тюрьмы).
Фото: Ahmed Gomaa / Sipa USA / East News

В апреле 2011 года у бывшего президента случился сердечный приступ. Тогда же ему был диагностирован рак. Он был помещен под арест в военном госпитале Шарм-эль-Шейха. В 2012 году прямо из зала суда он был доставлен в военный госпиталь «Тора» под Каиром.

2 марта 2017 года Кассационный суд Египта снял с Мубарака все обвинения в причастности к гибели демонстрантов в 2011 году. Это решение стало окончательным и не могло быть обжаловано, в результате чего в отношении бывшего президента были прекращены все уголовные преследования.

Автор: Алексей Гаврилко-Алексеев
При участии: Анастасия Антипова
Теги: мультимедиа, Хосни Мубарак, Египет
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