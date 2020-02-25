Военный, президент, заключенный: история Хосни Мубарака

В 1959–1960 годах Мубарак учился в СССР, освоил управление несколькими видами советских самолетов. В 1962–1963 годах участвовал в гражданской войне в Йемене в составе египетского контингента, а затем в течение двух лет вновь учился в СССР — в Военной академии имени Фрунзе в Москве. В 1967 году Мубарак принял участие в арабо-израильской войне, а в 1969 году был назначен начальником штаба египетских ВВС. В 1972 году Мубарак занял пост командующего военно-воздушными силами и заместителя министра обороны Египта, а в следующем году получил звание главного маршала авиации. В апреле 1975 года президент Египта Анвар Садат назначил Мубарака вице-президентом страны.

На фото: вице-президент Египта Хосни Мубарак (в центре) на встрече с госсекретарем США Сайрусом Вэнсом (справа) в Вашингтоне, 1979 год