Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак

Бывший лидер Египта испытывал проблемы со здоровьем, его сын сообщал в январе о том, что президент перенес операцию

Хосни Мубарак (Фото: Amr Nabil / AP)

Бывший президент Египта Хосни Мубарак умер на 92-м году жизни, передает телеканал Sky News со ссылкой на источник. Об этом также пишет Reuters со ссылкой на государственное телевидение Египта.

Накануне издание Egypt Independent со ссылкой на адвоката бывшего президента сообщало, что из-за проблем со здоровьем бывшего президента перевели на интенсивную терапию.

В январе сын Хосни Мубарака, Алаа, рассказал, что экс-президент находится в госпитале и перенес операцию. По словам Мубарака-младшего, состояние бывшего лидера Египта было стабильным в то время. Egypt Independent пишет, что после операции состояние Мубарака улучшилось, но все еще не было стабильным.

Мубарак занял пост президента Египта в 1981 году, после того как предыдущий лидер страны был убит во время военного парада. После вступления в должность Мубарак ввел чрезвычайное положение в стране, начал борьбу с коррупцией, а также смягчил условия деятельности оппозиционных партий.