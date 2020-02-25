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Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак

Бывший лидер Египта испытывал проблемы со здоровьем, его сын сообщал в январе о том, что президент перенес операцию
Хосни Мубарак (Фото: Amr Nabil / AP)

Бывший президент Египта Хосни Мубарак умер на 92-м году жизни, передает телеканал Sky News со ссылкой на источник. Об этом также пишет Reuters со ссылкой на государственное телевидение Египта.

Накануне издание Egypt Independent со ссылкой на адвоката бывшего президента сообщало, что из-за проблем со здоровьем бывшего президента перевели на интенсивную терапию.

В январе сын Хосни Мубарака, Алаа, рассказал, что экс-президент находится в госпитале и перенес операцию. По словам Мубарака-младшего, состояние бывшего лидера Египта было стабильным в то время. Egypt Independent пишет, что после операции состояние Мубарака улучшилось, но все еще не было стабильным.

Военный, президент, заключенный: история Хосни Мубарака
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Мубарак занял пост президента Египта в 1981 году, после того как предыдущий лидер страны был убит во время военного парада. После вступления в должность Мубарак ввел чрезвычайное положение в стране, начал борьбу с коррупцией, а также смягчил условия деятельности оппозиционных партий.

В 2011 году в Египте начались массовые выступления граждан, которые требовали отставки президента, отмены чрезвычайного режима, увеличения размера минимальной заработной платы, повышения уровня жизни и других изменений. В феврале 2011 года, после народных волнений, президент сложил с себя полномочия.

После этого бывшего президента арестовали, он был признан виновным в коррупции и приговорен к тюремному заключению. В 2017 году его освободили после шести лет заключения.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Египет, Мубарак, смерть
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