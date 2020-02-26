В Москве эвакуировали суды из-за угрозы взрыва

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Несколько московских судов эвакуируют из-за угрозы взрыва. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Подтверждаем информацию об эвакуации в Басманном, Лефортовском, Чертановском и Люблинском», — сообщили там.

Также о проведении эвакуации РБК заявили в пресс-службе Мещанского районного суда Москвы.

19 февраля в Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали семь судов — Щербинский, Савеловский, Басманный, Лефортовский, Чертановский, Измайловский и Нагатинский.