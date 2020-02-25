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Общество ,  
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В Москве из университета имени Плеханова эвакуировали людей

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

В Российском экономическом университете имени Г.В.Плеханова проводится эвакуация людей, об этом РБК сообщили в пресс-службе вуза.

Представитель университета отметил, что эвакуация проходит в плановом порядке.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщал о том, что сотрудников и учащихся университета эвакуировали из-за анонимного сообщения о минировании. Говорилось о 4,8 тыс. эвакуированных в связи с угрозой взрыва.

В пресс-службе ГУ МЧС Москвы посоветовали обратиться в столичный МВД. В пресс-службе ГУ МВД Москвы отказались комментировать информацию об эвакуации университета.

В середине февраля в столице прошла волна сообщений о минировании. Тогда были эвакуированы Щербинский, Савеловский, Басманный, Лефортовский, Чертановский, Измайловский и Нагатинский суды. Сообщения начали поступать с ноября прошлого года.

В конце января силами ФСБ было установлено, что рассылка угроз осуществлялась с почтового сервера Protonmail, который позднее удалил связанные с отправкой сообщений аккаунты по требованию Роскомнадзора. Спецслужба позднее выявила несколько других подобных сервисов.

Теги: РЭУ им.Плеханова, массовая эвакуация, новости РБК
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