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В Москве эвакуировали семь судов

Фото: АГН «Москва»

Семь московских судов были эвакуированы после сообщений о минировании. Об этом рассказали РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

«Щербинский, Савеловский, Басманный,
Лефортовский, Чертановский, Измайловский, Нагатинский суды были эвакуированы», — заявили там.

Источник «Интерфакса» также сообщил о минировании станций метро, названия которых начинаются на буквы «Ф» и «Я». На вопросы о проводившейся эвакуации в пресс-службе метро посоветовали РБК обратиться в правоохранительные органы.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве РБК посоветовали обратиться за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Москве. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК заявили, что не располагают информацией о минировании.

Звонки с анонимными угрозами минирования московских судов начали поступать в ноябре 2019 года.

ФСБ в конце января 2020 года выяснила, что рассылка сообщений ведется с почтового сервера Protonmail, после чего Роскомнадзор начал его блокировку по требованию Генпрокуратуры. 1 февраля Protonmail удалил аккаунты, связанные с рассылкой угроз.

Теги: массовая эвакуация, звонки о минировании, суды, новости РБК
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