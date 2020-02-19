В Москве эвакуировали семь судов

Фото: АГН «Москва»

Семь московских судов были эвакуированы после сообщений о минировании. Об этом рассказали РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

«Щербинский, Савеловский, Басманный,

Лефортовский, Чертановский, Измайловский, Нагатинский суды были эвакуированы», — заявили там.

Источник «Интерфакса» также сообщил о минировании станций метро, названия которых начинаются на буквы «Ф» и «Я». На вопросы о проводившейся эвакуации в пресс-службе метро посоветовали РБК обратиться в правоохранительные органы.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве РБК посоветовали обратиться за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Москве. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК заявили, что не располагают информацией о минировании.

Звонки с анонимными угрозами минирования московских судов начали поступать в ноябре 2019 года.