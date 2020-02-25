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Политика ,  
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В офисе Зеленского не нашли приглашения Москвы на парад Победы

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский не получил официального приглашения Кремля на мероприятия в честь 75-летия Победы в Москве. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на ответ Офиса Зеленского изданию.

В ответ на запрос газеты в Офисе президента Украины сообщили, что такого приглашения нет в базе входящей служебной корреспонденции.

В августе прошлого года помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что Москва планирует направить Зеленскому такое приглашение.

Кремль пригласит Зеленского в Москву на празднование 75-летия Победы
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Теги: Владимир Зеленский, приглашение, парад Победы
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