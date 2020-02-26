«Коммерсантъ» узнал о планах Сбербанка создать конкурента «Яндекс.Авто»

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Сбербанк разрабатывает платформу для мультимедийных систем автомобилей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с планами банка. По его словам, направление возглавил бывший директор по развитию бизнеса «Яндекс.Авто» Андрей Василевский. Другой собеседник издания добавил, что в проект перешла «практически вся» команда «Яндекс.Авто».

В пресс-службе «Яндекса» газете подтвердили, что Василевский ушел из компании, в Сбербанке от комментариев отказались.

По данным «Коммерсанта», новая платформа по аналогии с «Яндекс.Авто» будет оснащена системой голосового помощника, которую Сбербанк уже внедрил в ТВ-приставку для онлайн-кинотеатра Okko.

Продукт станет частью экосистемы банка, для ее развития Сбербанк собирается заключать партнерства и инвестировать в компании из сегмента картографических сервисов и музыкальных приложений. Как писал РБК в августе 2019 года, банк ведет переговоры о покупке системы 2ГИС, которая входит в топ-10 работающих в Рунете холдингов. Другим потенциальным партнером банка, по данным «Коммерсанта», может стать готовящийся к запуску в России музыкальный стриминговый сервис Spotify.