Россия захотела решить вопрос о невыдаче виз в США в арбитраже ООН

Москва обратилась к ООН с просьбой передать в арбитраж дело о невыдаче американских виз российским дипломатам. Об этом дипломатический источник заявил ТАСС.

«РИА Новости» со ссылкой на диписточник также сообщают, что разумные сроки для решения проблемы о невыдаче виз США иностранным дипломатам истекли, и настало время для обращения в арбитраж.

Как заявил собеседник ТАСС, в соответствующей резолюции Генассамблеи закреплено понятие «определенного срока», после которого можно обращаться в арбитраж. Этот срок истек. Представитель ООН заявил, что этот вопрос будет доведен до генсека организации Антониу Гутерриша, который примет решение.

По данным «РИА Новости», инициативу России поддержали и некоторые другие государства.

В ходе экстренного заседания комитета Генассамблеи ООН во вторник заместитель постпреда России Геннадий Кузьмин напрямую к представителю США с вопросом о выдаче визы главе российской делегации на сессии Комиссии по разоружению Константину Воронцову.