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Политика ,  
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Россия захотела решить вопрос о невыдаче виз в США в арбитраже ООН

Москва обратилась к ООН с просьбой передать в арбитраж дело о невыдаче американских виз российским дипломатам. Об этом дипломатический источник заявил ТАСС.

«РИА Новости» со ссылкой на диписточник также сообщают, что разумные сроки для решения проблемы о невыдаче виз США иностранным дипломатам истекли, и настало время для обращения в арбитраж.

Как заявил собеседник ТАСС, в соответствующей резолюции Генассамблеи закреплено понятие «определенного срока», после которого можно обращаться в арбитраж. Этот срок истек. Представитель ООН заявил, что этот вопрос будет доведен до генсека организации Антониу Гутерриша, который примет решение.

По данным «РИА Новости», инициативу России поддержали и некоторые другие государства.

В ходе экстренного заседания комитета Генассамблеи ООН во вторник заместитель постпреда России Геннадий Кузьмин напрямую к представителю США с вопросом о выдаче визы главе российской делегации на сессии Комиссии по разоружению Константину Воронцову.

Ответа от американской стороны не последовало. По словам собеседника ТАСС, это говорит о том, что США не дает никаких гарантий в предоставлении визы Воронцову. Из-за невыдачи въездного документа заседание комиссии по вооружению было перенесено на десять дней до 27 февраля.

Проблемы с выдачей американских виз российским дипломатам начались в сентябре 2019 года. Тогда въезд в США не разрешили главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому и сотрудникам МИДа.

После этого десятки дипломатов, сотрудников правительства и федеральных органов власти получили отказы в выдаче виз. По словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, 21 февраля Вашингтон отказал во въезде заместителю директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) Георгию Михно, который должен принимать участие в мероприятиях ООН.

Теги: Россия, США, ООН, визы
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