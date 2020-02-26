В Приморье снова началась массовая эвакуация школ

Во Владивостоке 26 февраля эвакуировали две школы. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя городской администрации. По его словам в школы №№ 6 и 57 поступили сообщения о минировании. Об этом доложили в экстренные службы, сейчас ученики и сотрудники образовательных учреждений ждут, когда завершится проверка.

Издание также сообщает, что информация о взрывных устройствах поступила в образовательные учреждения Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

По словам представителя мэрии Хабаровска, к 9:00 (2:00 мск) сообщения о минировании поступили в восемь школ, а затем в течение часа аналогичная информация была разослана анонимами во все школы города.

Аналогичная ситуация и в Комсомольске-на-Амуре: все 37 школ города оказались «заминированы», проводится эвакуация.

Ложные сообщения о минировании объектов инфраструктуры, образования и управления на Дальнем Востоке стали поступать с декабря. 3 февраля в Благовещенстве и Комсомольске-на-Амуре эвакуировали школы из-за сообщений о взрывных устройствах.