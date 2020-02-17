На Дальнем Востоке эвакуировали детсады из-за угроз взрывов
На Дальнем Востоке идет эвакуация детей из дошкольных учреждений в связи с поступившими сообщениями о минировании, пишет ТАСС.
Информация о взрывных устройствах поступила в детские сады Комсомольска-на-Амуре. Из-за этого эвакуируют 15 тыс. человек — дети и персонал образовательных заведений. Их разместят в соседних зданиях и социальных объектах.
Сообщения о взрывных устройствах поступили также в местную телерадиокомпанию.
В Хабаровске из-за сообщений о минирований эвакуируют 5,6 тыс. детей из 29 детских садов. О происходящем оповестили родителей.
В начале февраля в школы Благовещенска и Комсомольска-на-Амуре поступили сообщения о взрывных устройствах. Были эвакуированы люди из 58 учебных заведений. В школах Хабаровска эвакуация проводилась из-за информации об угрозе распространения нервно-паралитического газа.