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Общество ,  
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На Дальнем Востоке эвакуировали детсады из-за угроз взрывов

На Дальнем Востоке идет эвакуация детей из дошкольных учреждений в связи с поступившими сообщениями о минировании, пишет ТАСС.

Информация о взрывных устройствах поступила в детские сады Комсомольска-на-Амуре. Из-за этого эвакуируют 15 тыс. человек — дети и персонал образовательных заведений. Их разместят в соседних зданиях и социальных объектах.

Сообщения о взрывных устройствах поступили также в местную телерадиокомпанию.

В Хабаровске из-за сообщений о минирований эвакуируют 5,6 тыс. детей из 29 детских садов. О происходящем оповестили родителей.

В начале февраля в школы Благовещенска и Комсомольска-на-Амуре поступили сообщения о взрывных устройствах. Были эвакуированы люди из 58 учебных заведений. В школах Хабаровска эвакуация проводилась из-за информации об угрозе распространения нервно-паралитического газа.

6 февраля в Хабаровске эвакуировали сотрудников администрации города в связи с сообщениями об угрозе взрыва.

Теги: Дальний Восток, эвакуация, детские сады
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