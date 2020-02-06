Администрацию Хабаровска эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва

Сотрудников администрации Хабаровска эвакуировали после анонимного сообщения о взрывном устройстве, заложенном в здании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В приемную мэра поступило сообщение о том, что в здании заложено взрывное устройство. В результате прозвучала тревога, все вышли через центральный выход и эвакуационные выходы. Сейчас здание проверяют.

Как пояснили в пресс-службе, аналогичное сообщение также поступило в администрацию Индустриального района Хабаровска. В результате из здания эвакуировали людей.

В середине января на Дальнем Востоке эвакуировали более 60 детсадов из-за сообщений о бомбе, поступивших по электронной почте поступили. Тогда детей эвакуировали из детских садов Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Биробиджана.