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Политика ,  
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Бывшая замглавы МИД Украины заявила о «другой эре» отношений с Россией

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что сейчас началась другая эра отношений с Россией. Об этом она сказала в интервью газете «Европейская правда».

Говоря о возможности подписания государственных договоров между двумя странами, Зеркаль отметила: «Мы должны наконец понимать, что у нас другая эра отношений с россиянами. И мы для себя должны определить, в чем заключаются эти отношения и что должно произойти для их нормализации».

Дипломат также критически высказалась о двусторонних контактах президентов Зеленского и Путина. По ее мнению, отношение российского лидера к Украине не изменилось, и у него есть планы «поглотить Украину».

Зеркаль отметила, что «на современном этапе Россия является страной, которая несет много угроз для Украины». Она считает, начинать отношения с Москвой с «чистого листа» не стоит.

О том, что Украине и России стоит «примириться», 23 февраля заявил американской президент Дональд Трамп. По его словам, улучшение отношений между двумя странами пошло бы на пользу всему мировому сообществу.

После высказываний Трампа в Госдуме сказали, что Россия никогда не ссорилась с Украиной и считает ее братской страной. В Совете Федерации к словам американского лидера отнеслись скептически. По мнению первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, именно США является виновником конфронтаций между Москвой и Киевом.

Теги: Украина, Россия, отношения
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