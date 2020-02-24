В Совфеде ответили на слова Трампа о примирении России и Украины

Владимир Джабаров (Фото: sf_press / Flickr)

Политика США свидетельствует о том, что Вашингтон устраивает конфронтация России и Украины, заявил РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о надежде на «примирение» Москвы и Киева. «Мне бы хотелось, чтобы они поладили. Если бы им это удалось, это было бы здорово для всего мира», — сказал американский лидер журналистам.

Джабаров отметил, что довольно скептически относится к этим словам президента США. «Если это будет искреннее желание Трампа, которое будет реализовано после его переизбрания, то это замечательно. Но, боюсь, что мы снова столкнемся с нестыковкой предвыборных обещаний и реальных дел», — заявил он.

Сенатор добавил, что США устраивает конфронтация между Москвой и Киевом, «начиная с Майдана, вплоть до поставок вооружения на Украину, поддержки Украины на всех международных площадках».